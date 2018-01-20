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Мурманская область. Арктика20.01.18 09:45

В Мурманске в 2017 году на 16,3% сократилось количество совершенных преступлений

В УМВД России по городу Мурманску состоялось расширенное совещание при начальнике УМВД России по г. Мурманску, в котором приняли участие глава муниципального образования г. Мурманска Дмитрий Филиппов, представители администрации, председатели окружных судов и прокуроры округов областного центра, председатель Общественного совета при УМВД России по г. Мурманску Юрий Жуков. В ходе совещания были подведены итоги оперативно-служебной деятельности служб и подразделений городского Управления МВД за прошедший год, отмечены положительные результаты работы, выработаны меры по устранению выявленных недостатков.

Начальник городского управления МВД России полковник полиции Алексей Вилков рассказал о том, что по итогам 2017 года в областном центре на 16,3% сократилось количество совершенных преступлений. Также на 18,1% снизилось количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких составов. На 46% снизился уровень подростковой преступности, на 20,7% сократилось количество преступлений против собственности. В отчетном периоде на 50,8% снижен уровень бытовой преступности.

Отмечено, что одной из основных задач органов внутренних дел является защита чести, свободы и достоинства граждан от преступных посягательств. Так, принимаемые меры позволили сократить число зарегистрированных преступлений против личности на 27,2%.

В результате системного подхода в организации работы по пресечению фактов распространения наркотиков, на территории областного центра за 12 месяцев 2017 года выявлено 812 преступлений, раскрыто 383 преступления.

В 2017 году в ходе проведенных правоохранительными органами мероприятий по противодействию организованной преступности раскрыто преступлений данной категории – 20, все дела направлены в суд.

С положительной стороны отмечено состояние общественного порядка и общественной безопасности в общественных местах и на улицах областного центра. На 23,2% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах.

Также, в ходе совещания состоялось торжественное вручение специальных званий. Семь сотрудников получили погоны из рук начальника УМВД России по г. Мурманску Алексея Вилкова.

В соответствии с ведомственными критериями оценки, по итогам работы за 2017 год УМВД России по г. Мурманску находится на первом месте среди территориальных отделов полиции региона.

 

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