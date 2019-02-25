В Мурманске в 2019 году начнётся реализация нескольких крупных проектов

Сегодня в Доме детского творчества имени А. Бредова прошла пресс-конференция главы муниципального образования город Мурманск Тамары Прямиковой и главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева, посвященная планам работы.

Вниманию журналистов были представлены планы и основные направления работы по развитию и благоустройству города на ближайшие годы.

В 2019 году Мурманск примет два чемпионата мира. Около 400 спортсменов приедут в город-герой на III Чемпионат мира по ледяному плаванию, который пройдет с 14 по 17 марта. Мурманск укрепляет свои позиции и как интеллектуальная столица Арктики. I Чемпионат мира по игре «Брейн-ринг» стартует в областном центре в начале ноября 2019 года.

Так, уже в этом году начнётся реализация нескольких крупных проектов, в числе которых реконструкция бывшего кинотеатра «Родина», строительство спорткомплекса на улице Капитана Орликовой, стадиона с конькобежными дорожками возле ГСЦ «Авангард».

— Мы продолжаем строительство не только детских и спортивных площадок, но и крупных спортивных объектов. Так, спортцентр «Авангард» скоро получит новое футбольное поле с искусственным покрытием, конькобежные дорожки мирового стандарта и стадион для хоккея с мячом, — рассказал Андрей Сысоев.

Мурманск на пороге масштабных дорожных работ. В этом году началось проектирование участка Восточной объездной дороги от Верхнеростинского шоссе до северного выезда из Мурманска в районе поста ВАИ. Кроме того, в 2019 году благодаря участию города в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в столице Заполярья будет дополнительно отремонтировано 27 дорог.

Городские власти всегда руководствуются принципом «слышать и слушать горожан». В областном центре продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

— В 2019 году реконструкция коснется самых знаковых, любимых мурманчанами мест отдыха. Продолжится реконструкция набережной Семёновского озера, обновятся Татральный бульвар, сквер у памятника С. М. Кирову и сквер у памятника Кириллу и Мефодию, — поделилась Тамара Прямикова. — А у недавно открытого сквера на улице Шабалина появится спортивная игровая площадка.

В Мурманске делается все для того, чтобы обеспечить комфортные условия для развития юных талантов. В ближайших планах капитально отремонтировать историческое здание бывшей художественной школы на улице Полярной дивизии: в 4-этажном Доме юного художника разместятся большой выставочный и конференц-зал, мастерские, кабинеты компьютерной графики, истории искусств и прикладного искусства. Кроме того, на участке создадут зоны для проведения занятий в натурных условиях.

Город Мурманск один из немногих в России создал сеть из 18 информационных интеллект-центров на базе библиотек. Почти 100 тысяч жителей Мурманска являются посетителями 30 библиотек. Очередной шаг вперед — создание Центра детского чтения на улице Калинина, 38.