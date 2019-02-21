В Мурманске в центре города будет запрещено движение и парковка транспортных средств

В Мурманске в связи с проведением театрализованного народного гулянья, посвящённого Дню защитника Отечества, будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

22 февраля по улице Ленинградской - от дома 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов - с 00.00 до 16 часов 23 февраля;

23 февраля:

– по улице Комсомольской - от улицы Самойловой до проспекта Ленина - с 10.30 до 12.15;

– по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 10 до 16 часов;

– по проспекту Ленина - от улицы Комсомольской до улицы Воровского - с 12 до 13 часов.