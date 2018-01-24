В Мурманске в День российского студенчества состоится традиционный областной молодёжный бал

25 января во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится традиционный областной праздник «Татьянин день», посвященный Дню российского студенчества.

Студенты средних и высших учебных заведений Мурманской области примут участие в конкурсах и играх, разучат и исполнят вальс, гранд-марш, кадриль, котильон и польку, посетят дефиле бальных нарядов. В конце вечера будут определены Король и Королева бала. Праздничную атмосферу создаст живая музыка в исполнении камерного оркестра «Камертон» из Снежногорска.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2017». Напомним, конкурс проводился министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Его главная цель – выявление и поддержка заслуг студентов региона, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.