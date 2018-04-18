В Мурманске в Доме Дружбы состоится музыкальный спектакль «Колыбельные мира»

28-го апреля в Доме Дружбы состоится музыкальный спектакль «Колыбельные мира», организованный Мурманской областной общественной организацией «Крылья» и Детско-юношеским клубом авторской песни «Гравицапа». Зрители смогут увидеть чудеса глазами детей и по-взрослому задуматься о прошлом и будущем. А ещё - пронестись по времени, пространству и необъятным просторам памяти, поразмышлять вместе с героями о дружбе, о песнях и о человеческом счастье.



В спектакле принимают участие ученики Мурманского академического лицея, активисты и друзья Детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа» и их поющие друзья из Оленегорска – клуб авторской песни «Реут».



Авторы сюжета - участники мастерской «Колыбельные мира» Бард-школы 2017. Постановка осуществлена в рамках реализации проекта «Марафон культур «Многоголосие»» - победителя конкурса грантов для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера (саамов и казачьих обществ), проводимого Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.



Спектакль состоится в 28 апреля в 15.30 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1, 3 этаж.