В Мурманске в ДТП на улице Павлова скончалась женщина

18 апреля в 8 часов 15 минут в Мурманске на улице Павлова, в районе дома №6, водитель автомобиля «ГАЗ-2747», двигавшегося со стороны улицы Радищева в сторону улицы Гвардейской, не справился с управлением транспортным средством при проезде пешеходного перехода, в результате чего допустил наезд на женщину 1954-го года рождения. В результате происшествия пострадавшая скончалась в медучреждении.

Со слов водителя, в автомобиле отказали тормоза. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.