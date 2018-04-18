Мурманская область. Арктика18.04.18 14:59
В Мурманске в ДТП на улице Павлова скончалась женщина
18 апреля в 8 часов 15 минут в Мурманске на улице Павлова, в районе дома №6, водитель автомобиля «ГАЗ-2747», двигавшегося со стороны улицы Радищева в сторону улицы Гвардейской, не справился с управлением транспортным средством при проезде пешеходного перехода, в результате чего допустил наезд на женщину 1954-го года рождения. В результате происшествия пострадавшая скончалась в медучреждении.
Со слов водителя, в автомобиле отказали тормоза. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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