В Мурманске в ходе операции «Арсенал» полицейские изъяли у местных жителей переделанное оружие

В ходе операции «Арсенал», которая в настоящее время проходит на территории региона, полицейские выявили два факта незаконного хранения и переделки оружия в областном центре.

В Октябрьском округе сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску установлено, что ранее не судимый житель Мурманска 1949 года рождения переделал сигнальный пистолет под стрельбу винтовочными патронами. Переделанный пистолет, согласно заключению эксперта, годен для производства одиночных выстрелов.

Переделанное оружие у мурманчанина изъято, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Факт незаконного хранения переделанного из сигнального пистолета выявлен сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску в Первомайском округе областного центра. Ранее не судимый мурманчанин 1976 года рождения хранил переделанный под стрельбу винтовочным патроном сигнальный пистолет в квартире. Оружие у мужчины изъято, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.