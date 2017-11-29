В Мурманске в квартире нашли мёртвую мать и живого ребёнка
В вечернее время 21 ноября 2017 года в следственный отдел по городу Мурманску следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов по улице Хлобыстова областного центра тела женщины, 1986 года рождения.
В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.
В квартире погибшей также находился её ребенок, который передан органам опеки и попечительства, жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.
В настоящее время назначены соответствующие медицинские исследования, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств, приведших к смерти женщины.
По результатам проверки, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято соответствующее решение.