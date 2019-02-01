В Мурманске в онкодиспансере пройдёт День открытых дверей

В ходе акции, которая проводится в рамках партпроекта «Здоровое будущее», будет осуществляться прием жителей ведущими врачами-онкологами. 2 февраля с 9.00 до 15.00 в Мурманском областном онкологическом диспансере пройдет День открытых дверей для населения Мурманской области.

«4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, - рассказал член регионального общественного совета по партийному проекту «Здоровое будущее», главный врач Мурманского онкологического диспансера Дмитрий Коваленко. - Мурманский онкологический диспансер в целях повышения доступности оказания медицинской помощи населению в канун этой даты в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» проводит День открытых дверей для жителей. В ходе акции состоится прием пациентов в нерабочее время самыми квалифицированными и опытными сотрудниками диспансера, в том числе заведующими отделениями. Кроме того, совместно с докторами на работу выйдут сотрудники отделений лучевой и паталогической диагностики, чтобы, при необходимости, провести обследования пациентов непосредственно в день обращения».

Коваленко подчеркнул, что для обращения за медицинской консультацией и диагностическим обследованиям пациентам не требуются направления.

«На приём можно записаться по телефону 56-72-00 и при личном обращении в регистратуру», - сказал он.