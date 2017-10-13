В Мурманске в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы ГИБДД прошел день открытых дверей

Накануне в отдельном батальоне ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску с ознакомительной экскурсией побывали старшеклассники, студенты колледжей и ВУЗов, а также их педагоги. Поток заинтересованных в работе в полиции шел с утра и до окончания рабочего дня. Всего участие в мероприятии приняли более ста мурманчан.

Участники дня открытых дверей могли почувствовать себя в роли сотрудников полиции: примерить форменное обмундирование и защитную экипировку, узнать тонкости работы спецтехники, покрутить «баранку» служебного автомобиля, а также огласить округу звуками сирены. Находясь в музее ГИБДД, гости полицейских с любопытством испытывали ударопрочность шлемов и крепость наручников, пытались по историческим приборам «сдать» водительский экзамен.

Сотрудники кадрового подразделения городского управления МВД России рассказали об условиях приема на службу и поступления в ВУЗы системы МВД. Эта информация вызвала у молодежи повышенный интерес. Инспекторы и руководство батальона ответили на множество интересующих ребят вопросов, касающихся физической подготовки, экзаменов, стипендий, оплаты труда, стажа и условий службы.

«Возможно, для кого-то такой опыт знакомства со службой станет заделом для будущей профессии, поможет выбрать интересное и нужное для общества дело», - отметил заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску Денис Болобин.