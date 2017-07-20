В Мурманске в рамках летней ремонтной кампании продолжаются ремонты объектов улично-дорожной сети

На улице Полярные Зори рядом с домом № 30 сотрудники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» приступили к обновлению пешеходной лестницы.

– Этот объект был включён в план ремонта в связи с обращениями горожан, – рассказала заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус. – Сотрудники демонтировали устаревшее бетонное сооружение и приступили к подготовительным работам для установки новой конструкции.

Пешеходная связь имеет важное значение для городской инфраструктуры. В этом году будут отремонтированы 9 лестниц во всех округах Мурманска. Самые масштабные работы развернутся на объектах по улице Старостина рядом с домом № 21 и улице Лесной в микрорайоне Абрам-Мыс. Кроме того, обновится покрытие городских тротуаров, система наружного освещения.