Опять взрывают, опять дорогу перекрываютВ Мурманске обсудили проект благоустройства домика «моржей»
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Мурманская область. Арктика05.02.20 11:30

В Мурманске в районе Нижнеростинского шоссе планируют строить бункеровочную базу для приёма нефтепродуктов с железнодорожного транспорта

Главгосэкспертиза (ГГЭ) России 31 января 2020 года выдала положительное заключение на проектную документацию «Строительство бункеровочной базы ООО «ТЕРМИНАЛ» (г.Мурманск, Нижнеростинское шоссе,  39) Морская часть. Береговая часть». Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале ГГЭ.

Положительное заключение государственной экологической экспертизы по данному проекту утверждено приказом Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора от 14.08.2019 № 166-п.

Бункеровочная база предназначена для приёма нефтепродуктов с железнодорожного транспорта, хранения, выдачи и приёма на морской транспорт и выдачи на автотранспорт. Проектом предусмотрены строительство двусторонней сливной железнодорожной эстакады и резервуарного парка для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.

Гидротехническое сооружение - плавучий металлический причал четырёхпонтонной комплектации.

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