C 4 июля в Мурманске в режиме опытной эксплуатации «Служба – 112» начинает приём звонков от населения. Вызов возможен со стационарных телефонов абонентов ПАО «Ростелеком» и с мобильных телефонов, подключенных к мобильному оператору ПАО «МТС».

Абоненты, подключенные к этим операторам связи, теперь имеют возможность вызвать «скорую помощь» или полицию, сообщить о пожаре, утечке газа, ДТП или другом происшествии, набрав единый номер вызова экстренных служб – 112.

На вызов ответит оператор, который, оценив ситуацию, вызовет все необходимые для реагирования тревожные службы и окажет консультативную помощь абоненту.

Подключение других операторов мобильной связи к вызову экстренных служб по единому номеру 112 будет проводиться позже.

При этом не прекращается работа привычных номеров: 01 (101), 02 (102), 03 (103), 04 (104).

Абоненты должны помнить, что звонить на номер 112 нужно только при реальной угрозе или возникновении происшествия. За ложные вызовы последует административная или уголовная ответственность.