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Мурманская область. Арктика27.04.18 17:59

В Мурманске в результате пожара в квартире обгорела кухонная мебель

27 апреля в 10.30 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 5/1. В результате пожара обгорела кухонная мебель.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

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Known
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Katrin
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А Ковтун вчера в думе доложила, что в Мурманской области всё прекрасно! У представителей власти всегда всё хорошо, а пешком gподыматься домой без лифта приходится простым работягам,без горячей воды ж
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Ингмар
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