Мурманская область. Арктика15.02.20 17:10
В Мурманске в сквере «Аллея памяти» состоялся торжественный митинг
Сегодня в Мурманске, в сквере «Аллея памяти» у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, состоялся торжественный митинг, посвящённый 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан.
В митинге приняли участие представители Мурманской областной Думы, администрации города Мурманска, силовых структур, ветеранских общественных организаций, учащиеся кадетских классов.
Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова, обращаясь к собравшимся, отметила, что суровые уроки мужества и героизма, усвоенные в Афганистане, востребованы и сегодня – помогая сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом, наши воины защищают Россию и весь мир от чумы XXI века.
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