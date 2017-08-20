В Мурманске в сквере прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню российского флага

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов вчера принял участие в общегородском празднике, посвященном Дню российского флага.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Праздник установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и посвящён возрождённому флагу Российской Федерации – «государственному триколору».

- Государственному флагу в России всегда уделялось особое значение, под этим флагом создавалась и создаётся история нашей страны, совершаются подвиги во имя нашей Родины, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – И наряду с гербом и гимном российский триколор является официальным государственным символом, который мы всегда будем прославлять во имя нашей страны. С праздником всех, всем мира и добра!

В сквере на улице Ленинградской развернулось сразу несколько тематических площадок для всех возрастов. Каждый желающий мог собрать паззл в виде карты России, посмотреть на выставленные в ряд тематически расписанные зонтики и патриотические фотографии, понаблюдать за мастерами граффити, записаться на службу по контракту, познакомиться с оружием.

Самые маленькие мурманчане с удовольствием рисовали, многие украшали лицо аквагримом. Кроме того для гостей праздника городскими творческими коллективами была подготовлена концертная программа.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в торжественном мероприятии также приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, представители Общероссийского народного фронта, волонтерских организаций, ветеранских объединений и юные мурманчане.