В Мурманске в совершении налогового преступления подозревается руководитель ОАО «Авелон»

По версии следствия, в 2016- 2017 г .г. руководитель открытого акционерного общества «Авелон», осуществляющего деятельность по продаже собственного недвижимого имущества, зарегистрированного в Мурманске, зная о наличии у предприятия задолженности по уплате налогов в сумме свыше 5 миллионов рублей, совершил сделки по отчуждению (путем продажи), принадлежащих обществу объектов недвижимости, стоимостью более 3 миллионов рублей.

А затем, с целью воспрепятствования принудительному списанию денежных средств организации налоговым органом и сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться принудительное взыскание задолженности по налогам, направил в адрес покупателей распорядительные письма о перечислении оплаты приобретенных объектов недвижимого имущества на расчётный счёт другого юридического лица.

На основании указанных распорядительных писем денежные средства, за счёт которых налоговым органом могла быть взыскана недоимка по налогам в общей сумме 3 миллиона 150 тысяч рублей, были перечислены на расчётный счёт аффилированного лица.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственным отделом по городу Мурманску Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области в отношении руководителя коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).