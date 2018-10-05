В Мурманске в совершении налогового преступления подозревается руководитель ОАО «Авелон»
По версии следствия, в 2016-
А затем, с целью воспрепятствования принудительному списанию денежных средств организации налоговым органом и сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться принудительное взыскание задолженности по налогам, направил в адрес покупателей распорядительные письма о перечислении оплаты приобретенных объектов недвижимого имущества на расчётный счёт другого юридического лица.
На основании указанных распорядительных писем денежные средства, за счёт которых налоговым органом могла быть взыскана недоимка по налогам в общей сумме 3 миллиона 150 тысяч рублей, были перечислены на расчётный счёт аффилированного лица.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Следственным отделом по городу Мурманску Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области в отношении руководителя коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).