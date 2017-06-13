В Мурманске в учебных заведениях стартовала летняя ремонтная кампания

В школе № 13 идёт капитальный ремонт актового зала. Рабочие уже демонтировали напольное покрытие и сцену. Проектом предусмотрено обновление оконных блоков, системы отопления, перепланировка помещения.

– Актовый зал – это душа любой школы, здесь проходят все значимые события, праздники, концерты, встречи, – поделилась заместитель председателя мурманского Совета депутатов Тамара Прямикова. – Поэтому было принято решение выделить деньги на реконструкцию актового зала школы № 13, который давно нуждался в обновлении.

– В Мурманске нет ни одного учреждения образования, которого не коснулась бы программа модернизации, – рассказал председатель комитета по образованию Василий Андрианов. – В школах и гимназиях за лето пройдут глобальные работы: ремонт кровель, замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения.

Продолжится реализация проекта «Тёплое окно», в рамках которого старые оконные блоки заменят на современные стеклопакеты, а также обновление школьных стадионов и спортивных площадок.