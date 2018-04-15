В Мурманске в выходные пожарные тушили гаражи

13 апреля в 21.33 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гараже по адресу: г. Мурманск, ул. Планерная, АГК № 53. В результате пожара деревянно-металлический гараж выгорел по всей площади. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 15 человек личного состава, 3 единицы техники.

А 14 апреля в районе 23.00 пожарные тушили пожар в гараже по адресу: г. Мурманск, ул. Декабристов, АГК № 327. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (13 человек личного состава, 3 единицы техники). Пожар уничтожил гараж и пристройку к нему.

Причины пожаров устанавливаются.