В Мурманске вчера зафиксировано два наезда на пешеходов

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

22 ноября примерно в 8 часов 30 минут на 9 км автоподъезда к Мурманску водитель, управляя автомобилем «Хендай», не учёл дорожно метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель - 41-летняя женщина - обслужена амбулаторно.

В этот же день около 15 часов 55 минут в Мурманске на проспекте Ленина водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», при повороте направо допустил наезд на 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2344 нарушения Правил дорожного движения. 45 нарушений допущено пешеходами, 2 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.