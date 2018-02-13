В Мурманске ведётся механизированная уборка тротуаров и улиц

Мурманске идёт плановая комплексная уборка улиц. Сотрудники муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» очищают от снега тротуары, проезжую часть, остановочные комплексы и лестницы, обрабатывают их противогололедными материалами, посыпают песком Работы идут круглосуточно.

С начала зимы в Мурманске вывезено уже более 300 тысяч кубометров снега. Ночью на улицах работает 77 единиц техники, а днём чистят город 107 коммунально-дорожных машин.

– Уборка тротуаров в центре города производится только в дневное время, – пояснил директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.– Дома здесь имеют скатный профиль крыши, при смене температурного режима стекающая вода замерзает. Для скалывания образовавшейся наледи работает гидромолот.

Часто очистку территории затрудняют автомобили, припаркованные вдоль проезжей части. Из-за этого спецтехника не может провести качественную уборку в необходимых объемах. «Управление дорожного хозяйства» просит мурманчан парковать свои машины так, чтобы они не мешали механизированной уборке дорог.

Напомним, что специалисты УДХ не отвечают за уборку дворовых территорий. Дворы – прямая зона ответственности управляющих