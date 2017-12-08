В Мурманске внедорожник влетел в павильон на остановке

Сегодня в 11.36 в районе дома 152а по проспекту Кольский водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер» 1964 года рождения из-за сердечного приступа потерял сознание за рулем, он потерял сознание, в результате чего автомобиль врезался в павильон, находящийся на остановке пассажирского транспорта.

Женщина 1960 года рождения, стоявшая на остановке в момент ДТП, отказалась от медицинской помощи. Сотрудниками скорой медицинской помощи осмотрен молодой человек, находившийся внутри киоска. По информации на данный момент травм в результате ДТП он не получил.

Водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер» госпитализирован с места ДТП, по предварительной информации травм в результате аварии он не получил.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.