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Мурманская область. Арктика27.12.17 14:35

В Мурманске вновь начали работу детские оздоровительные лагеря

Смена продлится пять дней: с 26 по 30 декабря.

–  Зимние лагеря организованы в 10 образовательных учреждениях. Ребята посещают спортивные мероприятия, театры, кино и, конечно же, новогодние представления, – рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.

Всего за время зимних каникул в лагерях отдохнут 1200 мурманских школьников. Только с начала декабря почти 350 ребят уже побывали в туристических поездках в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Рязани, Суздале, Туле и других городах России.

Кроме того, школьники, добившиеся особых успехов в учебе, спорте, творчестве, получили новогодний подарок – каникулы в столице. Для них подготовлена специальная программа, главным событием которой станет елка в Государственном Кремлевском дворце.

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