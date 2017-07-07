В Мурманске во время проведения ремонтных работ будет ограничиваться движение автотранспорта на некоторых улицах города

В Мурманске в связи с производством работ по капитальному ремонту теплосети будет запрещено движение всех видов транспорта по всей ширине проезжей части проезда от дома № 43 по улице Героев Рыбачьего до дома № 3 по улице Крупской, в районе дома № 11 по улице Крупской, с 8 часов 10 июля до 20 часов 22 июля.

В связи с производством работ по прокладке канализации будет запрещено движение всех видов транспорта по всей ширине проезжей части улицы Чапаева в районе дома № 1 по улице Куйбышева, с 8 часов 10 июля до 20 часов 20 июля.

В связи с производством работ по ремонту асфальтобетонного покрытия планируется ограничить движение всех видов транспорта по ½ проезжей части Кольского проспекта от дома № 1 по проспекту Ленина до остановки общественного транспорта «Улица Капитана Пономарёва» в северном направлении с 8 часов 11 июля до 20 часов 20 июля.

Также на данном участке в указанное время будет запрещена остановка и парковка всех видов транспорта, за исключением общественного, двигающегося по установленным маршрутам.