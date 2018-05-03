В Мурманске водитель ездил по поддельным правам

В Мурманске у дома по улице Подгорная сотрудниками дорожно-патрульной службы для проверки документов был остановлен автомобиль под управлением 35-летнего мужчины. Автовладелец предъявил полицейским документ, который вызвал у них сомнения в своей подлинности. Визуально водительское удостоверение не соответствовало технологии изготовления бланков данного вида. Документ был изъят и направлен на исследование.

Предположение сотрудников полиции подтвердили данные проведенной позже экспертизы. В настоящий момент выясняется, каким способом мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение.

В отношении ранее неоднократно судимого мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.