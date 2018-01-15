В Мурманске водитель сбил пожилого северянина на регулируемом пешеходном переходе

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором получил травмы 1 человек.

13 января в 14 часов 30 минут в Мурманске на ул. Челюскинцев, в районе дома № 21 водитель, управляя автомобилем «Форд», проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустила наезд на мужчину (1953 года рождения), который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавший госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1104 нарушения Правил дорожного движения. 78 нарушений допущено пешеходами, 17 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 21 водитель.