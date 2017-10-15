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Мурманская область. Арктика15.10.17 13:37

В Мурманске вор украл телефон из незапертого автомобиля

В дежурную часть полиции по факту хищения мобильного телефона из автомобиля «Форд Галакси», припаркованного у дома по улице Героев Рыбачьего, обратился мурманчанин. Он сообщил, что на непродолжительное время оставил свое транспортное средство с незапертой дверью, а вернувшись, обнаружил пропажу. Сумма причиненного в результате кражи ущерба составила 10 тысяч 750 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний житель областного центра, ранее судимый за кражи, мошенничества и сбыт наркотических средств. Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное имущество было изъято у него в ходе обыска.

По факту кражи дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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