В Мурманске вора-рецидивиста задержали при попытке ограбить продуктовый магазин

В полицию Мурманска обратилась администрация продуктового магазина, находящегося в Ленинском округе, с заявлением о попытке открытого хищения денежных средств под угрозой применения ножа. Ограбление не состоялось, так как продавец вызвала охрану и злоумышленник скрылся, испугавшись, что его задержат.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехав на место происшествия, опросили продавца, провели осмотр места происшествия, а также отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в помешении. По видеозаписи сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску сразу же узнали мужчину – ранее судимого безработного мурманчанина 1991 года рождения, так как недавно он проходил обвиняемым по другому уголовному делу. Подозреваемый был установлен и задержан оперативникамипо горячим следам.

В отношении злоумышленника следователем городского управления МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.