В Мурманске восстанавливают работу ливневой канализации

Содержание улично-дорожной сети города Мурманска, в том числе системы водоотвода общей протяженностью 121 километр, выполняет ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Работа по подготовке к следующему паводковому периоду будет проводиться всё лето. Специалисты инспектируют сети, чистят лотки ливневой канализации и водоотводные каналы, ремонтируют поврежденные участки труб.

Сегодня сотрудники УДХ заканчивают восстановление поврежденного участка ливневой канализации на просп. Героев-североморцев, 9 корп.1.

– Этот участок проходит между жилыми домами и детским садом, собирает ливневые воды с зелёной зоны, – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус. – Замена трубы уже произведена, сегодня проводится завершающая стадия ремонта - обратная засыпка грунта.

В ближайшие дни работы продолжатся на проезде Связи и улице Баумана. Для оперативности промывочных работ используют новая стержневая очистная машина для промывки и очистки ливневой канализации и дренажных систем города.