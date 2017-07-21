В Мурманске возбуждено очередное уголовное дело за угрозу убийством

В полицию Мурманска поступило сообщение от местной жительницы 1992 года рождения о том, что её сожитель угрожает ей убийством.

Участковый уполномоченный полиции прибыл по указанному адресу в квартиру по ул. Советская жилого района Росляково. Полицейский установил, что в ходе конфликта ранее не судимый безработный житель областного центра 1960 года рождения, высказывался в адрес женщины, обещая лишить её жизни. Женщина в сложившейся обстановке восприняла угрозу, как реально осуществимую и сообщила об этом в полицию.

Злоумышленника задержали по месту жительства. Он признался в содеянном. По факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что по данным ИЦ УМВД России по Мурманской области, за 6 месяцев текущего года полицейскими в Заполярье зарегистрировано свыше 125 аналогичных преступления. 77 процентов из них совершены в ходе конфликтов, возникших на бытовой почве. Данное преступление относится к категории превентивных составов, своевременное выявление семейных проблем и возбуждение уголовных дел по данной статье профилактируют совершение более тяжких преступлений против личности, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.