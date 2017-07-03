В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту похищения чемодана

В полицию Мурманска в конце мая поступило сообщение от продавца торгового павильона о том, что неизвестный мужчина, зайдя в помещение павильона, открыто забрал чемодан стоимостью 3,5 тысячи рублей, после чего скрылся. Женщина описала злоумышленника, однако установить личность грабителя по горячим следам не удалось.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 2 УМВД России по г.Мурманску установили, что к ограблению торгового заведения может быть причастен ранее неоднократно судимый местный житель 1973 года рождения. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Безработный мужчина признался в совершенном деянии, похищенный чемодан он продал, а денежные средства потратил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.