В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины его сожительницей

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Мурманска, 1955 года рождения, по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в вечернее время 21 октября мурманчанка совместно с потерпевшим, 1968 года рождения, распивала спиртные напитки в их квартире. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина вооружилась ножом и нанесла им удары мужчине. Совершив преступление, злоумышленница приняла меры к сокрытию орудия преступления. Поднявшись к соседям, она рассказала им о случившемся, после чего самостоятельно вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Следователем СО по городу Мурманск произведен осмотр тела мужчины, в ходе которого зафиксированы колото-резаные ранения груди. Нож был обнаружен сотрудниками отдела криминалистики Следственного управления при помощи криминалистической техники в палисаднике дома под окнами квартиры.

В настоящее время злоумышленнице предъявлено обвинение, в ходе допроса она признала вину в инкриминируемом преступлении.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.