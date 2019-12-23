В Мурманске возбуждено уголовное дело против управляющей компании

Следственными органами СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования мужчины в результате схода наледи с крыши.

По данным следствия, что с 16 по 21 ноября на крыше дома № 21 по улице Шмидта в Мурманске произошло скопление ледяных образований, что создало реальную опасность для жизни и здоровья людей в случае самопроизвольного схода наледи с крыши указанного дома. По причине своевременного не проведения работ по отчистке крыши дома ответственными лицами, в утреннее время 21 ноября произошёл сход образовавшейся наледи, в результате чего были причинены телесные повреждения местному жителю, 1952 года рождения.

Установлено, что многоквартирный дом находился под управлением одной из управляющих организаций.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе, следователями допрашиваются свидетели произошедшего, должностные лица и работники управляющей компании и муниципальных органов, ответственных за своевременную организацию очистки крыши снега. Результатами назначенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что полученные пострадавшим телесные повреждения расцениваются как не причинившие вреда здоровью человека.