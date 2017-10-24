В Мурманске возбуждено уголовное дело за угрозу убийством

В полицию Мурманска поступило сообщение от продавца одного из павильонов в Октябрьском округе областного центра об угрозах, поступающих в ее адрес. Участковый уполномоченный полиции опросил заявительницу. Женщина пояснила, что она увидела, как неизвестный ей мужчина разбрасывает мусор, и сделала ему замечание. Мужчина отреагировал агрессивно, в ходе словесной ссоры он достал канцелярский нож и высказал в адрес сделавшей ему замечание женщине угрозу убийством. В сложившейся обстановке женщина восприняла угрозу лишить ее жизни как реально осуществимую и обратилась в полицию.

Участковый уполномоченный полиции в ходе проверочных мероприятий установил, что женщину запугивал ранее судимый за хулиганство житель областного центра 1960 года рождения, не имеющий определенного места жительства. Полицейский установил и опросил подозреваемого. Мужчина не отрицал свою причастность к запугиванию женщины-продавца и признался в содеянном.

По факту в отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что в текущем году в Заполярье сотрудниками полиции возбуждено 215 уголовных дел по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», что почти на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.