В Мурманске возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств с возвратом утраченных документов

Мошенники, увидев информацию в сети интернет о вознаграждении за возвращение потерянных документов, обманным путем завладевают денежными средствами потерпевших. Так. в полицию Мурманска обратилась жительница города 1978 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что некоторое время назад потеряла паспорт и разместила в сети интернет объявление о вознаграждении за возвращение ей документа.

Мурманчанке позвонил неизвестный и сообщил, что нашел ее паспорт. Чтобы получить документ обратно, необходимо перевести на номер, с которого он звонит, 3 тысячи рублей. Женщина перевела через терминал требуемую сумму мошеннику, однако свой паспорт она так и не получила. В ходе проверки полицейские установили, что потерпевшая общалась со злоумышленником по телефону, зарегистрированному в Вологодской области.

Аналогичным способом мошенники обманули жителя областного центра 1989 года рождения. Потерпевший разместил объявление о вознаграждении за возвращение утраченных ранее документов. Одновременно ему позвонили двое и сообщили, что готовы вернуть документы, если он переведет на номера, с которых поступили звонки, денежные средства. Мужчина перевел через банкомат на два номера более 8 тысяч рублей, однако документы так и не получил. Попытки связаться со звонившими оказались безуспешными. В ходе проверки полицейские установили, что мурманчанин перевел денежные средства на номера телефонов, зарегистрированные в Кировской и Вологодской областях.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья, что мошенники внимательно читают все объявления о поиске утраченных документов, размещенные в социальных сетях или на сайтах бесплатных объявлений. Путем обзвона номеров, указанных в информациях, они находят тех, кто им верит, вводят их в заблуждение и убеждают перевести определенную сумму в размере нескольк тысяч рублей за возврат документов.

Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства незнакомым людям на номера мобильных телефонов за обещания вернуть утраченные документы. Вознаграждение должно передаваться только при личной встрече после получения документов. Все остальные способы являются обманом.