29 декабря в Мурманске впервые открылся новогодний фестиваль «На Севере – жить!».

Впервые в самом центре областного центра с 29 декабря по 7 января будет проходить новогодний фестиваль «На Севере – жить». В течение нескольких дней кроме 1 января на улице Самойловой - с 12.00 до 18.00 будут работать новогодняя ярмарка, фудкорт, фотозона, пройдут мастер-классы для детей и взрослых.

Мероприятие проводится правительством Мурманской области при участии центра «Мой бизнес» и Туристско-информационного центра.

В торжественном открытии принял участие губернатор Мурманской области и горожане. Глава региона назвал опыт организации первого фестиваля пробой пера и отметил, что многое уже начинает получаться.

Губернатор пообещал в следующем году расширить географию, чтобы фестиваль стал сетевым и проходил по многим городам нашей области.