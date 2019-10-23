В Мурманске впервые пройдёт «Бал победителей»

24 октября более 200 гостей со всей Мурманской области соберутся во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – здесь пройдёт «Бал победителей». Это уникальное мероприятие, посвященное 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, – не просто дань уважения людям, подарившим нам жизнь, это в первую очередь возможность фронтовикам вновь увидеть друг друга, послушать любимые песни, пообщаться. Среди участников «Бала победителей» – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, лейтенанты, проходящие службу на территории Кольского Заполярья, кадеты.

Героическая оборона Советского Заполярья – неотъемлемая часть Великой Отечественной войны. На Мурманском направлении находился единственный участок государственной границы Советского Союза и советско-германского фронта, который в течение всей войны вражеские войска так и не перешли. В 1985 году за выдающиеся заслуги, за проявленные мужество и героизм в жестоких боях с оккупантами и на трудовом фронте городу Мурманску присвоено звание «Город-герой».

Место проведения «Бала победителей» выбрано не случайно. В годы войны областной Дворец культуры был центром общения и отдыха не только для мирного населения, но и для тех, кто принимал непосредственное участие в боях. Здесь демонстрировали кинофильмы, давали концерты, проводили праздничные торжественные вечера и собрания. 24 октября для гостей «Бала победителей» во Дворце культуры выступят заполярные артисты, духовой оркестр и именно в этот день, впервые с 1946 года, прозвучит песня о героическом Мурманске.

«Бал победителей» – это вклад в сохранение исторической памяти, это благодарность и уважение героям, защитившим нашу Родину. Его цель – собрать ветеранов не в протокольной обстановке, а сделать для них праздник, чтобы они почувствовали себя героями настоящего бала, чтобы перед ними выступали артисты, чтобы они были окружены вниманием и любовью.