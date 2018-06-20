В Мурманске впервые пройдёт Международный пробег электромобилей «Arcticrally» с участием владельцев электрокаров России и Норвегии

При поддержке регионального правительства в Мурманске впервые пройдёт Международный пробег электромобилей «Arcticrally» среди владельцев электрокаров России и Норвегии в рамках проекта «ArcticElectricRoad». Пробег «Arcticrally» стартует из двух точек: утром 20 июня из Санкт-Петербурга выдвинутся четыре электрокара, а 22 июня – три электромобиля из Киркенеса, чтобы в тот же день вечером встретиться в Мурманске.

В рамках автопробега 22 июня в отеле «ParkInnbyRadisson «Полярные зори» состоятся пресс-конференция с владельцами электрокаров из Норвегии и России, а также рабочая встреча заместителя губернатора Мурманской области Евгения Никоры с мэром города Киркенес Руне Рафаэльсеном и участниками Меморандума о сотрудничестве по вопросу развития инфраструктуры для электромобилей в Мурманской области.

Подписание Меморандума о сотрудничестве состоялось в рамках специализированной выставки-конференции «СевТЭК-2017». Сотрудничество направлено на обеспечение высокого качества жизни, благоприятной окружающей среды, создание условий для развития приграничных связей и международного туризма, а также продвижение и популяризацию чистых энергетических технологий.

Первый заполярный пробег электрокаров организован экологическим объединением «Беллона» при поддержке правительства Мурманской области в сотрудничестве с Ассоциацией развития электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры (Санкт-Петербург) и Ассоциацией электромобилей Норвегии.