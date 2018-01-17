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Мурманская область. Арктика17.01.18 09:43

В Мурманске впервые пройдёт первенство СЗФО по художественной гимнастике

С 17 по 19 января в легкоатлетическом манеже пройдёт первенство СЗФО по художественной гимнастике. В Мурманской области соревнования по художественной гимнастике такого уровня проводятся впервые.

Спортсменки из девяти регионов Северо-Западного Федерального округа будут  соревноваться  за право стать  лучшими и  представлять свои регионы на Первенстве России. Каждый регион будет представлен командой из десяти спортсменок в личном зачете и командой по групповым упражнениям. Мурманской области, как региону - организатору соревнований, дано право включить в свою команду  тринадцать юных спортсменок.

В соревнованиях примут участие спортсменки из  Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской области, а также Республики Карелии и Коми.

Мурманская область будет представлена юными спортсменками и уже титулованными  командами  серебряных призёров СЗФО в групповых упражнениях (команда КМС) по программе обруч, булавы, скакалка и  командой бронзовых призеров СЗФО.

В этом году региональная  федерация по художественной гимнастике приобрела новую компьютерную программу  по оценке выступления, которая была создана для подготовки спортсменок в новом Олимпийском цикле. Эта система оценки была опробована на областных соревнованиях и продолжит совершенствование на первенстве СЗФО под патронажем представителей из Всероссийской Федерации художественной гимнастики.

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