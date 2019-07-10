В Мурманске время больших ремонтов

В Мурманске начался ремонт проезда к МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба». Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– Этот участок был включён в проект по обращениям мурманчан, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Планируется заменить более четырех тысяч квадратных метров асфальта. Это не только проезжая часть, но и тротуары. В настоящее время выполнена разборка асфальтобетонного покрытия, ведется установка бортового камня.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Мурманске предусмотрены работы по ремонту проезжей части дорог и тротуаров на 27 объектах.

Всего в этом году в Мурманске будут отремонтировано 57 участков улично-дорожной сети.