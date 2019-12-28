В Мурманске «Время чудес» и время добрых сердец

Вчера в одном из торговых центров Мурманска специалисты МАУ МП «Объединение молодёжных центров» провели очередную благотворительную акцию «Время чудес». Мурманчане смогли познакомиться с интерактивными площадками городских молодёжных центров, посмотреть выступления творческих коллективов и поучаствовать в призовой лотерее.

Цель акции – привлечь внимание северян к проекту «Помоги спасти жизнь ребёнка», который направлен на помощь детям, нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении и жизненно необходимых лекарствах. Для сегодняшнего сбора пожертвований на территории торгового центра был установлен пластиковый прозрачный бокс «Доброе сердце».

Подобное мероприятие проводится не впервые – при участии комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска молодые люди организовывают акции в преддверии общероссийских и городских праздников.

– Проект «Помоги спасти жизнь ребёнка» стартовал в декабре 2012 года. В нём принимают участие организации и предприятия заполярной столицы, все неравнодушные горожане, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

За пять лет существования проекта на лечение детей удалось собрать более 15,7 миллиона рублей, благодаря чему уже 193 маленьких северянина получили помощь и качественное медицинское лечение в ведущих клиниках России и зарубежья.