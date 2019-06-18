В Мурманске вручили награды полицейским, спасшим жизнь человека во время пожара

Награда нашла своих героев. Накануне, в региональном Управлении внутренних дел начальник полиции УМВД России по Мурманской области полковник полиции Сергей Приходько за смелось и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, вручил старшему сержанту полиции Павлу Кузнецову и старшине полиции Евгению Мищенкову медали МВД России «За смелость во имя спасения».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, 7 июня 2018 года, старший сержант полиции Кузнецов Павел и старшина полиции Мищенков Евгений, находясь на маршруте патрулирования в городе Полярном ЗАТО Александровск, заметили, что из окна одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Советской, идёт сильный дым. Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия.

Подъехав к дому, стражи порядка обнаружили, что дверь, ведущая в подъезд жилого дома, заперта. Сотрудниками предприняли все необходимые попытки и смогли силой выдернуть дверь, чтобы проникнуть внутрь. Попав в подъезд, они сразу определили на каком этаже находится очаг возгорания, о чем незамедлительно сообщили экстренным службам.

Вскрыв входную дверь в охваченную дымом квартиру, полицейские без промедления, проследовали внутрь жилого помещения, где в одной из комнат заметили мужчину, лежавшего на полу в бессознательном состоянии. В целях спасения молодого человека сотрудники на руках вынесли пострадавшего из охваченного пламенем жилья и передали его медицинским работникам, прибывшим на место происшествия.

Затем, оперативно оценив обстановку, стражами порядка было принято решение о проведении эвакуации всех жильцов подъезда, но ситуация осложнялась поздним временем суток, многие уже спали. Тогда Павел и Евгений спускаясь по этажам и громко стуча в двери квартир, стали будить всех жителей подъезда.

В результате грамотных действий старшего сержанта полиции Павла Кузнецова и старшины полиции Евгения Мищенкова на месте происшествия удалось предотвратить распространение пожара и не допустить большого количества жертв. А благодаря неравнодушию к чужой беде и проявленной самоотверженности сотрудников была спасена человеческая жизнь.

Спустя время, Юрий, а именно так зовут спасенного молодого человека, вместе со своей супругой пришел в отдел полиции, чтобы поблагодарить стражей порядка.