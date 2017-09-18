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Мурманская область. Арктика18.09.17 14:33

В Мурманске встретятся арктические путешественники и полярники

Мурманская область как часть Арктической территории не может оставаться в стороне от Арктического тренда. Именно поэтому одним из базовых мероприятий ежегодной Мурманской международной деловой недели стала Международная конференция «Полярные маршруты Арктики». За годы своего существования конференция зарекомендовала себя как эффективная диалоговая площадка для представителей власти, научно-исследовательских и образовательных центров, молодежных и общественных организаций в сфере развития экспедиционной деятельности в Арктике.

Главной особенностью конференции в 2017 году станет панельная дискуссия, которая пройдет в совершенно новом формате для нашего региона, – это будет своеобразный Клуб путешественников.

В списке участников «Клуба путешественников» известные арктические полярники и исследователи. Среди них Герой России, почетный полярник Михаил Малахов; путешественник и полярный гид Виктор Симонов; исследователь Арктики Инге Солхейм (Норвегия); почетный полярник России Михаил Красноперов; полярный исследователь Кристиан де Марлиав (Франция); арктический путешественник, директор экспедиционного центра «Арктика» Владимир Чуков. Запланировано и участие путешественника Дмитрия Шпаро – руководителя экспедиции, которая первой в мире достигла Северного полюса на лыжах.

Модератором выступит вице-президент Ассоциации полярников России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский. 

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Последние комментарии

Павел
18.09.17 14:23
Вот оно как хорошо жить стало - картошка, капуста и лук с морковкой на четверть подешевели! На такой диете мы скоро в кроликов все превратимся, а тогда и мясо подешевеет!
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Ирма Германовна
18.09.17 14:19
Если борщ приготовить на костях, вместо мяса, то выгадать можно. Но целый месяц питаться одним борщом - увольте!
Комментарий к новости:Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть
Zviygincew
18.09.17 10:52
Такие же идеи проталкивают и учёные МГТУ, но дело идёт как-то туго, не приживается такая экзотика среди северян.
Комментарий к новости:Жителям Севера пора переходить на ягель
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