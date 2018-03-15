В Мурманске вводится ограничение движения всех видов транспорта на улице Капитана Пономарёва и переулке Терском

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке водопровода будет ограничено движение всех видов транспорта на 3,5 метра по ширине проезжей части улицы Капитана Пономарёва в западном направлении с 8 часов 19 марта до 20 часов 19 апреля.

В связи с переносом сроков производства работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части по переулку Терскому (в районе дома № 9) в северном направлении с 8 часов 19 марта до 20 часов 23 марта;

– по ½ проезжей части по переулку Терскому (в районе дома № 9) в северном направлении с 8 часов 26 марта до 20 часов 30 марта.