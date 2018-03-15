Мурманская область. Арктика15.03.18 17:25
В Мурманске вводится ограничение движения всех видов транспорта на улице Капитана Пономарёва и переулке Терском
В Мурманске в связи с производством работ по прокладке водопровода будет ограничено движение всех видов транспорта на 3,5 метра по ширине проезжей части улицы Капитана Пономарёва в западном направлении с 8 часов 19 марта до 20 часов 19 апреля.
В связи с переносом сроков производства работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движение всех видов транспорта:
– по ½ проезжей части по переулку Терскому (в районе дома № 9) в северном направлении с 8 часов 19 марта до 20 часов 23 марта;
– по ½ проезжей части по переулку Терскому (в районе дома № 9) в северном направлении с 8 часов 26 марта до 20 часов 30 марта.
Комментарии
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Последние комментарии
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
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