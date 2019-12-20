В Мурманске выберут самую оригинальную елку

Зимой городские власти уделяют особое внимание уличной иллюминации, создавая мурманчанам хорошее настроение в полярную ночь. Поддерживают эту инициативу и предприниматели. Вот уже восьмой год подряд в заполярной столице проходит общегородской конкурс «Новогодняя фантазия».

Участие в нем принимают компании и индивидуальные предприниматели, которые работают на территории города в сферах услуг, розничной торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса и других.

Номинации конкурса в этом году две: «Лучшая новогодняя витрина (входная группа)» и впервые – «Лучшая новогодняя ёлка». Уже сегодня самые необычные новогодние красавицы, оформленные участниками, привлекают внимание и радуют посетителей одного из торговых центров города.

– Прежде всего, хочется отметить энтузиазм и креативность наших предпринимателей, – поделилась член комиссии конкурса, депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. – Радует, что конкурсанты поддержали инициативу и постарались создать настроение мурманчанам еще до начала новогодних праздников.

Определит победителей конкурсная комиссия отдельно в каждой номинации. Торжественное подведение итогов состоится 25 декабря 2019 года.