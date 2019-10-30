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Мурманская область. Арктика30.10.19 08:00

В Мурманске выбрали лучшего космонавта

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на один день превратился в космический корабль. Здесь прошёл областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир» на космическую тему «По просторам вселенной».

За звание «лучшего космонавта» боролись участники с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 16 до 35 лет из Оленегорска, Колы, Мончегорска, Апатитов, Мурманска и села Минькино.

В состав жюри конкурса вошли: доцент кафедры Специальной педагогики и специальной психологии Мурманского арктического государственного университета, Кандидат педагогических наук – Елена Ильинична Голишникова; руководитель хора «Встреча друзей» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – Марина Александровна Горчакова; старший преподаватель кафедры специальной педагогики и специальной психологии Мурманского арктического государственного университета – Ольга Михайловна Тышкевич. Также на конкурсе работало независимое жюри – студенты кафедры специальной педагогики и специальной психологии Мурманского арктического государственного университета.

Участники представили на суд жюри визитную карточку «В бортовом журнале», в конкурсе «Космический десант» продемонстрировали яркие, необычные и современные костюмы. Костюмы были украшены разными материалами: фольгой, елочными гирляндами, цветной тканью, бумагой. На суд жюри представили и ракеты, изготовленные участниками собственноручно из картона, дерева, теста, бумаги, фольги.

Во время творческого этапа «Космическая симфония» участники пели, танцевали, показывали номера оригинального жанра, а на этапе «Покорители Галактики» мальчишкам предстояло соревноваться в ловкости, силе, смелости, эрудиции, внимании.

Спортивный задор и желание добиться победы захватывали участников настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все участники старались изо всех сил быть первыми. В зале царили смех, шум и веселье.

По решению жюри призовые места распределились следующим образом:

2 место – Олег Иванов (ГОАУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения»);

2 место – Магомед Зейналов (ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа № 1»).

Победителем стал Александр Белозеров (МБОУ Кольская СОШ № 2 Кольского района Мурманской области).

По итогам состязаний были присвоены номинации:

«За стремление к новым высотам» – Дмитрий Никулин (ГОБОУ «Оленегорская коррекционная школа-интернат») и Антон Коваленко (ГОАУСОН «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения»);

«За яркий образ» – Александр Белозеров (МБОУ Кольская СОШ № 2 Кольского района Мурманской области) и Василий Соколов (ГОАУСОН «Апатитский психоневрологический интернат № 1»);

«За активную жизненную позицию» – Денис Дорощук (ГОБОУ «Минькинская коррекционная школа-интернат»);

«За многогранность талантов» – Олег Иванов (ГОАУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения»);

«За оптимизм и жизнелюбие» – Олег Ляшенко (ГОУСОН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения»);

«За оригинальность» – Магомед Зейналов (ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа № 1»).

Независимое жюри отдало свои симпатии следующим участникам:

– Денис Дорощук (ГОБОУ «Минькинская коррекционная школа-интернат»);

– Олег Иванов (ГОАУСОН «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения»);

– Магомед Зейналов (ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа № 1»).

 

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