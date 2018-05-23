В Мурманске выбрали лучшего студента

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в церемонии награждения участников и призеров проекта «Студенческая среда» и конкурса «Студент года», организаторами которых выступают комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, МАУ МП «Объединение молодежных центров» и Мурманский городской студенческий совет.

Традиционный городской проект «Студенческая среда», направлен на активизацию потенциала студенческой молодежи города Мурманска путем формирования системного подхода к вовлечению студентов в социально полезную деятельность и организации их культурного досуга.

Участие в проекте приняли 10 образовательных организаций.

— В зале собрались самые активные представители мурманского студенчества. Ребята прошли непростой путь, чтобы прийти сегодня сюда — это конкурсы, как индивидуальные — между молодыми людьми, так и между учебными заведениями, — отметил Андрей Сысоев. — Очень хорошо, что у нас в городе есть такая активная молодежь со своей жизненной позицией, взглядами, к которым городская власть часто прислушивается.

Конкурс «Студент года» проводится ежегодно с целью выявления лучших студентов образовательных учреждений Мурманска и поощрение их за активное участие в учебной и общественно-полезной деятельности.

По итогам из 60 участников определены три победителя. «Студентом года» стала Анастасия Анциферова — девушка набрала наибольшее количество баллов в конкурсных испытаниях, «Лучшей студенткой образовательной организации высшего образования» признана Полина Симончик, а титул «Лучший студент профессиональной образовательной организации» заслужил Иван Шумский. Эти ребята на протяжении следующего учебного года будут получать стипендии главы муниципального образования город Мурманск, а также смогут представлять студенчество заполярной столицы на различных мероприятиях городского, областного и всероссийского уровня.