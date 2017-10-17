В Мурманске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшей владелицы управляющих компаний за мошенничество в особо крупном размере

Октябрьский районный суд Мурманска вынес обвинительный приговор жительнице областного центра 1981 года рождения. Женщина признана виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере. Уголовное дело расследовалось следственной частью СУ УМВД России по Мурманской области.

Следствием и судом установлено, что женщина, являясь фактическим руководителем и владелицей двух управляющих компаний Мурманска, в период с сентября 2011 года по июнь 2014 года давала незаконные указания подчиненным работникам перечислять на счета подконтрольных ей компаний и личные счета денежные средства, поступающие от населения в счет оплаты потребленных коммунальных ресурсов.

Всего жительница Мурманска путем обмана с использованием служебного положения присвоила свыше 37,6 миллионов рублей, причинив ущерб ресурсоснабжающим организациям на указанную сумму. Похищенные обманным путем денежные средства она присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

В период расследования уголовного дела 35-летняя жительница Мурманска скрылась от следствия, в связи с чем в сентябре 2015 года женщина была заочно арестована и объявлена в международный розыск. Позднее она была задержана в Москве и этапирована в Мурманск.

Судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания суд запретил осужденной заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ в течение трех лет.

Стоит отметить, что суд удовлетворил в полном объеме г