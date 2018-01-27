В Мурманске вынесен первый обвинительный приговор за участие в создании фиктивной фирмы

Мировым судом г. Мурманска вынесен приговор о признании виновным северянина, совершившего преступление, предусмотренное статьей 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», и назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства.

Только за IV квартал 2017 года по информационным материалам налоговиков правоохранительными органами региона возбуждено 18 уголовных дел в отношении граждан, согласившихся стать номинальными руководителями или учредителями фиктивным фирм. Как правило, граждане предоставляют свой паспорт, а также подписывают ряд документов в налоговой инспекции, у нотариуса и в банке, становясь подставным руководителем или учредителем организации и частью преступной схемы. Зачастую, через подобные фирмы производится криминальное обналичивание денежных средств, которые впоследствии могут идти на финансирование преступной деятельности. Самыми распространенными криминальными схемами с участием «фирм-однодневок» являются незаконное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость или уклонение от уплаты налогов на основании поддельных или сфальсифицированных документов. Также персональные данные: серия и номер паспорта, место регистрации и дата рождения, граждан, указанных в качестве подставных руководителей, фигурируют в процедурах незаконного обналичивая средств с целью ухода от финансовой ответственности организаторов преступных схем перед партнерами по бизнесу, банками и государством.

«В большинстве случаев ответственность за подобные махинации несёт не организатор преступного деяния, а простой человек, зачастую находящийся в трудной жизненной ситуации или с низкой правовой грамотностью, - поясняет начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Мурманской области Роман Говищак. – Вместе с тем практика выявления подобных преступлений и привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов криминальных схем совершенствуется».

С 2011 года в Уголовный кодекс Российской Федерации введены статьи, предусматривающие привлечение к уголовной ответственности организаторов создания и регистрации «фирмы-однодневки», а с 2015 года введены нормы, закрепляющие уголовную ответственность и для тех, кто сознательно предоставил свой паспорт и подписал документы для создания подобной организации. Данные лица становятся соучастниками преступления и подлежат привлечению к уголовной ответственности в соответствии со статьей 173.2 УК РФ.

«Законодательство, несомненно, реагирует на сложившуюся практику и принцип неотвратимости уголовного наказания для посредников между простым человеком, давшим себя уговорить на номинальное участие в организации фирмы, и реальным выгодоприобретателем, активно лоббируется государством», - подчеркнул Роман Говищак.

УФНС России по Мурманской области ещё раз напоминает гражданам о личной ответственности за участие в преступных схемах организации фиктивных фирм и призывает быть бдительными и не соглашаться на заведомо незаконные предложения, способные негативно отразиться на будущем северян, их детей и близких.