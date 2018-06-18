В Мурманске вынесен приговор мошеннику, обманувшему пенсионеров на 3 млн рублей

Октябрьский районный суд г. Мурманска вынес приговор 31-летнему жителю Курганской области Эдуарду У-ичу. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что с декабря 2016 года по июль 2017 года У-ич, находясь в городе Шумиха Курганской области и, представляясь сотрудником полиции, звонил пожилым людям в Мурманск. В ходе разговора он сообщал им заведомо ложную информацию об обстоятельствах, в результате которых их родственникам грозит уголовная ответственность. За непривлечение к ответственности мужчина требовал у пенсионеров от 40 тысяч до 1,4 млн рублей. В результате указанных действий у пожилых людей похищено более 3 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Урбановича к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Приговор суда не вступил в законную силу.